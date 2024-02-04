Артилерійські обстріли Миколаївської області, дрони по Чернігівській: як минула доба

По Чернігівській області за добу росіяни провели п'ять обстрілів (27 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів, зафіксовано використанням FPV-дрону. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Донецькій під вогнем рашистів – вісім населених пунктів: Новогродівка, Покровськ, Авдіївка, Зарічне, Гродівка, Північне, Нетайлове, Максимільянівка. Пошкоджено три житлових будинки (з них один – багатоквартирний), гараж, господарська споруда, цивільний автомобіль, будівля ДСНС, будівля заводу, службовий автомобіль ДСНС. Одну людину поранено.

У Дніпропетровській вчора вдень агресор тероризував Нікопольський район. Понад 30 потрощених приватних будинків, дев'ять господарських споруд, понівечені газогони та лінії електропередач. Окупанти гатили з важкої артилерії. Цілили дронами-камікадзе. Загалом район протягом дня пережив п'ять атак. Під ударом були Нікополь та Мирівська громада. Люди вціліли. У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці знищили ворожу ракету. Вночі – знову терор Нікополя. По місту декілька разів гатили з артилерії. Без жертв. Після вчорашнього перенавантаження мереж енергетики заживили Кривий Ріг та громади району. Вже опівночі повернули світло до кожної домівки.

У Миколаївській вчора артилерійські обстріли та активність ворожих FPV-дронів фіксували по населених пунктах Куцурубської громади. Ворожою артилерією у Дмитріці пошкоджено приватний будинок. Також протягом дня ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Вчора обстрілів з ворожої артилерії зазнав Очаків. Без постраждалих.

У Луганській ворог поновив бойові дії біля Білогорівки та в Серебрянському лісі, де відбили декілька ворожих наступів. За добу противник здійснив 143 обстрілів (563 снаряди).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів, зокрема: Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка. Авіаударів окупантів зазнали Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане. Під час ворожого обстрілу Охримівки пошкоджено ангари, сільгосптехніку, складські приміщення. Потерпілих немає. Також вчора відбувся ворожий обстріл Григорівки. Пошкоджено два приватних домоволодіння. Тип озброєння встановлюється, попередньо – два "прильоти" КАБ. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні.

У Запорізькій окупанти гатили по 22 населених пунктах області, зафіксовано 104 удари. По території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Роботиного, Степногірська, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 80 артобстрілів. Рашисти здійснили авіаційний удар по Новодарівці, обстріляли з ракетних систем залпового вогню Верхню Терсу, а також атакували 22 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне та Лобкове. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Сумській вночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади – чотири вибухи з міномету. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 76 вибухів з мінометів, артилерії, гранатометів та обстріл БпЛА (FPV-дрон). Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська громада. Без наслідків.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 37 обстрілів (92 снаряди), з них по Херсону – п'ять артилерійських обстрілів (13 снарядів). Рашисти поцілили у райони 17 населених пунктів області. Противник здійснив авіаційний удар по населеному пункту Червоний Маяк (чотири КАБ), Зміївці (два КАБ). Інформація щодо пошкоджень встановлюється. Без потерпілих.