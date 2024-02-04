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За добу Сили оборони знищили ще 810 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника склали близько 388 750 осіб.

За добу Сили оборони знищили ще 810 російських окупантів
Фото: скрін відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 388 750. За добу знищено ще 810 росіян.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 388750 (+810) осіб,

танків ‒ 6343 (+2) од,

бойових броньованих машин  ‒ 11818 (+13) од,

артилерійських систем  – 9331 (+31) од,

РСЗВ  – 979 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 663 (+0) од,

літаків  – 332 (+0) од,

гелікоптерів  – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12),

крилаті ракети  ‒ 1848 (+1),

кораблі /катери  ‒ 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12393 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 1479 (+6)

Дані уточнюються.

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