За добу Сили оборони знищили ще 810 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 388 750. За добу знищено ще 810 росіян.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 388750 (+810) осіб,
танків ‒ 6343 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 11818 (+13) од,
артилерійських систем – 9331 (+31) од,
РСЗВ – 979 (+0) од,
засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
літаків – 332 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12),
крилаті ракети ‒ 1848 (+1),
кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12393 (+41) од,
спеціальна техніка ‒ 1479 (+6)
Дані уточнюються.