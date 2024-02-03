​Частина Дніпропетровської області знеструмлена, – ОВА

Частина Дніпропетровської області знеструмлена через перенавантаження.
"Через перенавантаження мереж Криворіжжя знову частково знеструмлене. Без світла деякі райони Кривого Рогу. А також 5 громад. Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська", – повідомив начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак.
Як йдеться у повідомленні, енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію і заживити споживачів.
"Тому не панікуємо! Наші фахівці найкращі. Впораємося й з цим", – додав Лисак.
- Вчора Укренерго повідомило, що в результаті російської атаки безпілотниками пошкоджено одну з підстанцій підприємства у Кривому Розі.
- У місті залишилися без енергопостачання побутові та промислові споживачі.
- Сили ППО збили три ворожі БпЛА на Дніпропетровщині, однак унаслідок одного влучання знеструмлено 40 тис. користувачів, зокрема дві шахти.
- В результаті знеструмлення під землею залишилося понад 100 робітників.