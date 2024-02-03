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​Частина Дніпропетровської області знеструмлена, – ОВА

Світла немає у Кривому Розі і 5 громадах області.

​Частина Дніпропетровської області знеструмлена, – ОВА
Фото: EPA/UPG

Частина Дніпропетровської області знеструмлена через перенавантаження. 

"Через перенавантаження мереж Криворіжжя знову частково знеструмлене. Без світла деякі райони Кривого Рогу. А також 5 громад. Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська", – повідомив начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Як йдеться у повідомленні, енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію і заживити споживачів.

"Тому не панікуємо! Наші фахівці найкращі. Впораємося й з цим", – додав Лисак. 

  • Вчора Укренерго повідомило, що в  результаті російської атаки безпілотниками пошкоджено одну з підстанцій підприємства у Кривому Розі. 
  • У місті залишилися без енергопостачання побутові та промислові споживачі.
  • Сили ППО збили три ворожі БпЛА на Дніпропетровщині, однак унаслідок одного влучання знеструмлено 40 тис. користувачів, зокрема дві шахти.
  • В результаті знеструмлення під землею залишилося понад 100 робітників.
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