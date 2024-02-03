​Частина Дніпропетровської області знеструмлена, – ОВА

Світла немає у Кривому Розі і 5 громадах області.

Частина Дніпропетровської області знеструмлена через перенавантаження.

"Через перенавантаження мереж Криворіжжя знову частково знеструмлене. Без світла деякі райони Кривого Рогу. А також 5 громад. Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська", – повідомив начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Як йдеться у повідомленні, енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію і заживити споживачів.

"Тому не панікуємо! Наші фахівці найкращі. Впораємося й з цим", – додав Лисак.