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Росія скинула авіабомби на село у Херсонській області

Пошкоджено майже 30 будинків.

Росія скинула авіабомби на село у Херсонській області
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія вчора атакувала село Качкарівка у Бериславському районі Херсонської області, повідомили у Херсонській ОДА.

На населений пункт росіяни скинули керовані авіабомби. 

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Унаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали майже 30 житлових будинків та обʼєкт критичної інфраструктури. 

“Ще один “приліт” прийшовся по школі”, − зазначили в адміністрації. 

Постраждалих серед місцевих жителів не було.

Фото: Херсонська ОВА

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