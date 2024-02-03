Постраждалих серед місцевих жителів не було.

“Ще один “приліт” прийшовся по школі”, − зазначили в адміністрації.

Унаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали майже 30 житлових будинків та обʼєкт критичної інфраструктури.

Російська армія вчора атакувала село Качкарівка у Бериславському районі Херсонської області, повідомили у Херсонській ОДА.

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