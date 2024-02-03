Російська армія вчора атакувала село Качкарівка у Бериславському районі Херсонської області, повідомили у Херсонській ОДА.
На населений пункт росіяни скинули керовані авіабомби.
Унаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали майже 30 житлових будинків та обʼєкт критичної інфраструктури.
“Ще один “приліт” прийшовся по школі”, − зазначили в адміністрації.
Постраждалих серед місцевих жителів не було.
- Учора ввечері російські окупанти завдали ударів по Полтавській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено зерносховище. Частину урожаю втрачено.