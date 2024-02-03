Поліцейські ідентифікували тіла двох дітей, які загинули під час обстрілу в Покровську

Вдалося встановити двох загиблих: 7-річного та 14-річного хлопчиків.

Поліцейські ідентифікували тіла двох дітей, 7-річного та 14-річного хлопчиків, які загинули в Покровському районі внаслідок обстрілу 6 січня.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетного удару росії в Покровську та селі Рівне.

Вдалося встановити ще двох загиблих: у Рівному – 7-річного хлопчика; у Покровську – 14-річного хлопця.

На сьогодні поліцейські ідентифікували дев'ять убитих внаслідок російського обстрілу у м. Покровськ та Рівне на Донеччині.

"Залишається встановити ще 2 загиблих дітей – хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває", – повідомили у поліції.

На місці російської атаки ракетами С-300 по Покровському району Донецької області, яка відбулася 6 січня, знайдено понад 100 фрагментів людських тіл.