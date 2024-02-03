На окупованій Луганщині росіяни відкривають "кадетські класи" та навчають дітей саперній справі, ОВА

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники відкривають кадетські класи, де дітей навчають саперної справи.
Про це повідомляє Луганська ОВА.
Зокрема, кілька таких "кадетських класів" відкрили у школах Довжанська на окупованій Луганщині. Замість предметів, які знадобляться при здобутті вищої освіти, там викладають дітям саперну справу, тактику диверсійних груп, а також розвивають навички стрільби.
Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор лише зазначив: " За них вже зробили вибір".
- У дитячих таборах, куди ворог вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій та намагається перевиховати їх, найманці з колишньої ПВК “Вагнер” проводять лекції, де намагаються героїзувати свої злочинні вчинки.
- Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях. Дітей намагаються переконати, що вони росіяни, а української нації не існує.