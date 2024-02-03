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На окупованій Луганщині росіяни відкривають "кадетські класи" та навчають дітей саперній справі, ОВА

Саперну справу окупанти викладають у школах Довжанська.

На окупованій Луганщині росіяни відкривають "кадетські класи" та навчають дітей саперній справі, ОВА
Фото: змі окупантів

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники відкривають кадетські класи, де дітей навчають саперної справи.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зокрема, кілька таких "кадетських класів" відкрили у школах Довжанська на окупованій Луганщині. Замість предметів, які знадобляться при здобутті вищої освіти, там викладають дітям саперну справу, тактику диверсійних груп, а також розвивають навички стрільби. 

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор лише зазначив: " За них вже зробили вибір".

  • У дитячих таборах, куди ворог вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій та намагається перевиховати їх, найманці з колишньої ПВК “Вагнер” проводять лекції, де намагаються героїзувати свої злочинні вчинки.
  • Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях. Дітей намагаються переконати, що вони росіяни, а української нації не існує.
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