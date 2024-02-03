На окупованій Луганщині росіяни відкривають "кадетські класи" та навчають дітей саперній справі, ОВА

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники відкривають кадетські класи, де дітей навчають саперної справи.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зокрема, кілька таких "кадетських класів" відкрили у школах Довжанська на окупованій Луганщині. Замість предметів, які знадобляться при здобутті вищої освіти, там викладають дітям саперну справу, тактику диверсійних груп, а також розвивають навички стрільби.

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор лише зазначив: " За них вже зробили вибір".