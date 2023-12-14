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Окупанти заставляють слухати українських дітей лекції "вагнерівців"

Школярам намагаються нав'язати неправдиву інформацію та героїзувати злочини армії РФ.

Окупанти заставляють слухати українських дітей лекції "вагнерівців"
Фото: Новинарня

У дитячих таборах, куди ворог вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій та намагається перевиховати їх, терористи з ПВК “Вагнер” проводять лекції, де намагаються героїзувати свої злочинні вчинки.

Про це інформує "Центр національного спротиву".

"Дітям чиє дитинство зруйнували росіяни, проводять “діалоги з героями” в межах яких терористи популяризують війну рф проти їх батьківщини. Зафіксовано випадок, коли лекції читав наркоторговець з розформованої пвк “вагнер”,  – пишуть у ЦНС.

Виявилось, що "лектор", якого окупанти демонструють як приклад українським дітям, у 2021 році був засуджений до 8 років 2 місяців колонії суворого режиму за незаконний збут наркотиків в особливо великому розмірі.

У 2022 році його завербували в ПВК “Вагнер” і він вирушив в Україну. За півроку контракт закінчився і він тепер проводить “уроки мужності”.

  • Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях. Дітей намагаються переконати, що вони росіяни, а української нації не існує.
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