З окупованої Херсонщини вдалося повернути ще п'ятьох дітей, – ОВА

Двоє з них мають родини, троє – в складних життєвих обставинах.

З окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України вдалося повернути ще п'ятьох дітей. За інформацією Олександра Прокудіна, голови Херсонської ОВА, двоє з дітей мають родичів, а троє залишаються у складних життєвих ситуаціях.

"Ще п’ятеро дітей повернуто з окупації. Двоє з них – мають родину. І їх вдалося вивезти разом з батьками. Ще троє – діти з категорії тих, які опинилися в складних життєвих обставинах", – ідеться у повідомленні.

Зараз усі діти перебувають у безпечному місці, їм надається необхідна допомога.

Депортація українських дітей до Росії: