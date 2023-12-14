З окупованої Херсонщини вдалося повернути ще п'ятьох дітей, – ОВА

З окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України вдалося повернути ще п'ятьох дітей. За інформацією Олександра Прокудіна, голови Херсонської ОВА, двоє з дітей мають родичів, а троє залишаються у складних життєвих ситуаціях.
"Ще п’ятеро дітей повернуто з окупації. Двоє з них – мають родину. І їх вдалося вивезти разом з батьками. Ще троє – діти з категорії тих, які опинилися в складних життєвих обставинах", – ідеться у повідомленні.
Зараз усі діти перебувають у безпечному місці, їм надається необхідна допомога.
Депортація українських дітей до Росії:
- У вересні Save Ukraine повернула ще 13 дітей з окупованих Росією територій України. Загалом Save Ukraine повернула в Україну 176 дітей.
- Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, повернути додому всіх, кого викрала Росія.
- Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства.
- На території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я Тут".
- Про депортацію українських дітей на територію РФ, читайте у матеріалі LB.ua "Депортація українських дітей до Росії: хронологія злочину".
- Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.