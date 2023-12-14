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"Ворог зблизька"

«Ворог зблизька» Ч.8. Трейдер-невдаха на війні в Україні

Свідчення російського військового 5 ОМСБр ЗС РФ, який потрапив у полон.

В рамках проєкту “Ворог зблизька” продовжуємо публікувати свідчення російських військових, які потрапили у полон, воюючи проти України.

Смирнов Михайло Володимирович підписав контракт з Міноборони РФ через борги перед банком. У минулому він був криптовалютним трейдером і внаслідок цієї діяльності заборгував 1,7 млн рублів банку. Щоб закрити борг, мобілізувався до лав російської армії та вирушив на війну в Україну.

Воював у складі 25 ОМСБр ЗС РФ, займався евакуацією поранених та вбитих. Під час одного з завдань загубився і вийшов на наших військових.

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