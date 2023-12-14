На Київщині двоє людей загинули внаслідок несанкціонованого підключення газопроводу

Пошкодження газопроводів зафіксовано і в інших регіонах країни.

В Обухівському районі на Київщині через порушення власником приватного будинку правил користування природним газом, а саме – приєднання несанкціонованого газопроводу, стався вибух. Унаслідок загинули двоє людей.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Пошкодження газопроводів зафіксовано і в інших регіонах країни. Після ракетних ударів в Очаківській громаді на Миколаївщині пошкоджено газопровід низького тиску. Обійшлося без постраждалих і відключень.

Під час земляних робіт сторонніми особами пошкоджено газопровід середнього тиску, внаслідок чого відсутнє газопостачання у 70 споживачів с. Лисогірка Хмельницької області.

Нагадаємо, в 2021 році підприємство на Житомирщині незаконно під'єдналося до газопроводу і спричинило державі збитків на 47 млн гривень.