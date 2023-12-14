У Сумській області учора виявили російську ДРГ, був стрілецький бій

Учора в Сумській області прикордонники виявили російських диверсантів, що рухалися з території РФ. По них відкрили вогонь на ураження, почався стрілецький бій, повідомили в Держприкордонслужбі.
Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони. Також залучили артилерійський та мінометний розрахунки.
"У результаті бою – окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються", – повідомили у Держприкордонслужбі.
- В листопаді командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв говорив, що щомісяця російські диверсанти по дев'ять-десять разів намагаються зайти на територію Чернігівської та Сумської областей.