У Сумській області учора виявили російську ДРГ, був стрілецький бій

Учора в Сумській області прикордонники виявили російських диверсантів, що рухалися з території РФ. По них відкрили вогонь на ураження, почався стрілецький бій, повідомили в Держприкордонслужбі.

Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони. Також залучили артилерійський та мінометний розрахунки.

"У результаті бою – окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються", – повідомили у Держприкордонслужбі.