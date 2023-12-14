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У Сумській області учора виявили російську ДРГ, був стрілецький бій

Втрати ворога уточнюються. 

У Сумській області учора виявили російську ДРГ, був стрілецький бій
Фото: Держприкордонслужба в Telegram

Учора в Сумській області прикордонники виявили російських диверсантів, що рухалися з території РФ. По них відкрили вогонь на ураження, почався стрілецький бій, повідомили в Держприкордонслужбі.

Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони. Також залучили артилерійський та мінометний розрахунки.

"У результаті бою – окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються", – повідомили у Держприкордонслужбі.

  • В листопаді командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв говорив, що щомісяця російські диверсанти по дев'ять-десять разів намагаються зайти на територію Чернігівської та Сумської областей. 
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