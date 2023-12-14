Також пошкоджено 11 будівель і автомобіль.

Внаслідок російської атаки на Одещині постраждали 11 людей, з них - троє дітей. Їх госпіталізували.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наразі рятувальники працюють на місці влучання. Внаслідок обстрілів загорівся легковий автомобіль та господарча споруда. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

Фото: ДСНС

"За попередніми даними: на місці виклику постраждало 11 осіб, з них 3 дитини, після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них 3 дитини", - уточнили в ДСНС.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС