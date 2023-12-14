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На Одещині внаслідок російської атаки постраждали 11 людей, серед них - діти

Також пошкоджено 11 будівель і автомобіль.

На Одещині внаслідок російської атаки постраждали 11 людей, серед них - діти
Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки на Одещині постраждали 11 людей, з них - троє дітей. Їх госпіталізували.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наразі рятувальники працюють на місці влучання. Внаслідок обстрілів загорівся легковий автомобіль та господарча споруда. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

Фото: ДСНС

"За попередніми даними: на місці виклику постраждало 11 осіб, з них 3 дитини, після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них 3 дитини", - уточнили в ДСНС.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

  • Як повідомлялося, вночі російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.
  • Ударними дронами ворог почав атакувати з 19:00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Одещина.
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