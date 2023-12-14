Внаслідок російської атаки на Одещині постраждали 11 людей, з них - троє дітей. Їх госпіталізували.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Наразі рятувальники працюють на місці влучання. Внаслідок обстрілів загорівся легковий автомобіль та господарча споруда. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.
"За попередніми даними: на місці виклику постраждало 11 осіб, з них 3 дитини, після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них 3 дитини", - уточнили в ДСНС.
На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.
Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.
- Як повідомлялося, вночі російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.
- Ударними дронами ворог почав атакувати з 19:00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Одещина.