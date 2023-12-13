Головне за середу, 13 грудня: бої під Авдіївкою, саміт Україна-Північна Європа

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 89 бойових зіткнень.

Ворог завдав 10 ракетних та 4 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала удару по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління російських окупантів, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак росіян у районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 20 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 грудня – в нашій новині.

Сьогодні,13 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська та Середино-Будська громади Сумської області.

Загалом упродовж дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 68 вибухів. Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з танку. По Великописарівській громаді ворог бив з гранатометів, артилерії та мінометів.

А по Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Новослобідській та Хотінській громадам російська армія ударила з мінометів.

Президент Володимир Зеленський взяв участь у другому саміті Україна-Північна Європа, що пройшов у Норвегії за участі президента Фінляндії Саулі Нііністьо, прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір, прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

Він подякував цим країнам за консолідованість у захисті спільного способу життя та повагу до України і її людей. Відповідне повідомлення опубліковано в Telegram президента.

"Зараз, на шляху до Альянсу, для нас в Україні важлива робота щодо безпекових гарантій, яку ми вже почали на основі відповідної декларації з «Групою семи». Буквально наступного дня після заяви «Сімки» ваші держави одночасно приєдналися до декларації, підтримавши її. Я дякую вам за це", – повідомив Зеленський.

Він додав, що робота зі Швецією щодо безпекових гарантій уже почалася, і він буде вдячний за аналогічну роботу з кожним із лідерів інших країн Північної Європи.

На спільному брифінгу лідери країн поінформували про нові домовленості щодо підтримки України.

Докладніше – в новині.

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон відмовився продовжити на тиждень роботу обох палат Конгресу.

Раніше із закликом продовжити роботу Конгресу для ухвалення додаткового фінансування до Різдва виступив лідер демократів у Сенаті.

У свою чергу в Білому домі назвали таке рішення відмовою від кроків, життєво важливих для національної безпеки США.

“Як ви чули вчора від президента (Байдена – ред.), американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Однак спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України”, - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. Також вона наголосила, що це рішення заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі.

“Світ спостерігає за діями республіканців у Конгресі. Москва, Пекін і Тегеран – усі вони дивляться. Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу”,- підкреслила Карін Жан-П’єр.

Фандрейзингова платформа UNITED24, Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» та monobank запустили другий спільний проєкт «Операція «Єдність-2. Новорічний салют». Його мета — зібрати 220 000 000 гривень на FPV-дрони з боєприпасом для Збройних сил України. Серед усіх, хто донатить, розіграють квартиру в будь-якому місті України.

"На цей Новий рік в Україні не буде салютів і феєрверків, але це не означає, що ми не влаштуємо їх для окупантів. Упевнений, що мільйони українців охоче долучатимуться й до другої частини Операції «Єдність», і цей салют буде єдиним, який нам сподобається цього року. Дякую партнерам за нашу єдність", — говорить Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації України.

Серед усіх, хто зробить внесок на дрони від 100 гривень, організатори проєкту розіграють спеціальні призи.

Зробити внесок на FPV-дрони для ЗСУ та новорічний салют для російських загарбників можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/6aQiRAr1Ng.

Правоохоронці попереджають про нову шахрайську схему із фейковими ботами оператора "Київстар".

"Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора", - йдеться в повідомленні пресслужби МВС.

Далі абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах та онлайн-банкінгу.

У МВС радять довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії, а також не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитися номерами телефонів та особистими даними.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!