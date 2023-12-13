Президент Володимир Зеленський взяв участь у другому саміті Україна-Північна Європа, що пройшов у Норвегії за участі президента Фінляндії Саулі Нііністьо, прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір, прем’єр-міністра Швеції Ульф Крістерссон.

Він подякував цим країнам за консолідованість у захисті спільного способу життя та повагу до України і її людей. Відповідне повідомлення опубліковано в Telegram президента.

"Зараз, на шляху до Альянсу, для нас в Україні важлива робота щодо безпекових гарантій, яку ми вже почали на основі відповідної декларації з «Групою семи». Буквально наступного дня після заяви «Сімки» ваші держави одночасно приєдналися до декларації, підтримавши її. Я дякую вам за це", – повідомив Зеленський.

Він додав, що робота зі Швецією щодо безпекових гарантій уже почалася, і він буду вдячний за аналогічну роботу з кожним із лідерів інших країн Північної Європи.

На спільному брифінгу лідери країн поінформували про нові домовленості щодо підтримки України. Прем'єр Норвегії зазначив, що підтримує формулу миру Зеленського.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо на брифінгу сказав, що саміт ще більше посилив спільну підтримку. Він оголосив про надання 28 пакету допомоги, що складатиметься з озброєння. Президент додав, що Фінляндія удвічі збільшує виробництво озброєння, щоб краще бути готовими у майбутньому.

Прем'єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір зі свого боку сказала, що її країна надає переважно цивільну підтримку, але країна надає політичну підтримку на міжнародних форумах, надає гуманітарну та економічну підтримку. Минулого місяця країна надала польовий шпиталь, а зараз планує довгострокову підтримку у наступні роки.

Прем’єр-мінісерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Путін не повинен виграти цю війну. Вона додала, що Данія надасть Україні понад 8 млрд на наступні роки та разом із союзниками надасть F-16. Також парламент розгляне надання нової допомоги – включно з безпілотниками та іншим необхідним для боротьби обладнанням.

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що зараз критичний час для надання короткової і довгострокові допомоги Україні. Уряд Швеції погодить зимовий пакет для цивільного сектору, і також підтримає Україну в довгостроковій перспективі. Він додав, що Швеція підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС.

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере сьогодні оголосив про надання Україні нової допомоги включно з системами протиповітряної оборони.