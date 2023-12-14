У Бєлгородській області двоє російських чиновників підірвались на міні, залишеній проти українських ДРГ. Одному відірвало ноги

Очевидно, це була російська протитанкова міна, аби наші ДРГ не пройшли.

У Бєлгородській області Росії автомобіль, у якому їхали чиновники, натрапив на міну. Один із постраждалих наразі знаходиться у лікарні в важкому стані - йому ампутували ноги.

Інцидент стався напередодні, про нього повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

Він розповів, що на міні підірвалася "машина з мирними мешканцями", постраждали водій та двоє пасажирів.

Наступного дня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів деталі події та опублікував фото автомобілю.

"В результаті вибуху замголови Краснояружської адміністрації Ігорю Бородаєнко відірвало ноги. Він перебуває в реанімації в тяжкому стані (спожіваюсь перейде в стан хорошего русского). У голови адміністрації Вязовського сільського поселення Галини Пащенко мінно-вибухова травма та розривана рана м'яких тканин голови", - написав він у Telegram.

У ще одного пасажира, за словами Андрющенка, - струс головного мозку та закрита травма органів грудної клітини й черевної порожнини.

"Чия міна у підсумку і так понятно. Російська протитанкова міна, аби наші ДРГ не пройшли. Успішне мінування. А всього два роки назад це виглядало би як фантастіка. Короче, путін однозначно всіх перграв, ага", - підсумував він.