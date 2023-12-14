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У Бєлгородській області двоє російських чиновників підірвались на міні, залишеній проти українських ДРГ. Одному відірвало ноги

Очевидно, це була російська протитанкова міна, аби наші ДРГ не пройшли.

У Бєлгородській області двоє російських чиновників підірвались на міні, залишеній проти українських ДРГ. Одному відірвало ноги
Фото: Петро Андрющенко

У Бєлгородській області Росії автомобіль, у якому їхали чиновники, натрапив на міну. Один із постраждалих наразі знаходиться у лікарні в важкому стані - йому ампутували ноги.

Інцидент стався напередодні, про нього повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

Він розповів, що на міні підірвалася "машина з мирними мешканцями", постраждали водій та двоє пасажирів.

Наступного дня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів деталі події та опублікував фото автомобілю.

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"В результаті вибуху замголови Краснояружської адміністрації Ігорю Бородаєнко відірвало ноги. Він перебуває в реанімації в тяжкому стані (спожіваюсь перейде в стан хорошего русского). У голови адміністрації Вязовського сільського поселення Галини Пащенко мінно-вибухова травма та розривана рана м'яких тканин голови", - написав він у Telegram.

У ще одного пасажира, за словами Андрющенка, - струс головного мозку та закрита травма органів грудної клітини й черевної порожнини.

"Чия міна у підсумку і так понятно. Російська протитанкова міна, аби наші ДРГ не пройшли. Успішне мінування. А всього два роки назад це виглядало би як фантастіка. Короче, путін однозначно всіх перграв, ага", - підсумував він.

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