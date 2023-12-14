​Орбан знову заявив, що Україна не виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС

"Ми встановили сім умов і навіть оцінка Європейської комісії – три з семи – це не виконано".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на саміт Євросоюзу і знову наполягає на тому, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.

Про це він заявив журналістам, повідомляє Politico.

"Розширення (ЄС, – ред.) – не теоретичне питання. Розширення – це законодавчо обґрунтований процес, який заснований на заслугах, який містить умови. Ми встановили сім умов і навіть оцінка Європейської комісії – три з семи – це не виконано. Тому немає причини вести переговори про членство України зараз", – сказав він.

Слід зазначити, що Єврокомісія в листопаді говорила про те, що виконані чотири, а не три вимоги, і вже після цього парламент ухвалив три з чотирьох необхідних законопроєктів.

Орбан додав, що до цього питання можна повернутися, коли попередні умови будуть виконані українцями.

При цьому він додав, що Грузія виконала необхідні умови для вступу в ЄС.

"Але з Грузією – все гаразд, усе зроблено", – сказав Орбан.