​Орбан знову заявив, що Україна не виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на саміт Євросоюзу і знову наполягає на тому, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.
Про це він заявив журналістам, повідомляє Politico.
"Розширення (ЄС, – ред.) – не теоретичне питання. Розширення – це законодавчо обґрунтований процес, який заснований на заслугах, який містить умови. Ми встановили сім умов і навіть оцінка Європейської комісії – три з семи – це не виконано. Тому немає причини вести переговори про членство України зараз", – сказав він.
Слід зазначити, що Єврокомісія в листопаді говорила про те, що виконані чотири, а не три вимоги, і вже після цього парламент ухвалив три з чотирьох необхідних законопроєктів.
Орбан додав, що до цього питання можна повернутися, коли попередні умови будуть виконані українцями.
При цьому він додав, що Грузія виконала необхідні умови для вступу в ЄС.
"Але з Грузією – все гаразд, усе зроблено", – сказав Орбан.
- Сьогодні в Брюсселі починається вирішальний для України саміт лідерів ЄС, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. Також у порядку денному – виділення Україні 50 млрд євро.
- Орбан продовжує виступати проти початку переговорів із Україною. За день до саміту він повторив свою позицію протистояння. Будапешт і раніше вже висловлювався проти прийняття України до ЄС. Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Орбаном під час візиту до Аргентини, а голова МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Сійрято.
- У листопаді Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ, однак нагадала, що виконані ще не всі реформи. Йдеться про боротьбу з корупцією, зменшення впливу олігархату та про права меншин (які є проблемним питанням для Угорщини). Ухвалити необхідні закони Україна повинна до березня. Кулеба наголошував, що три з чотирьох уже ухвалені, зокрема - про права меншин.
- Із закликом схвалити початок переговорів до Орбана зверталися угорські меншини. Прем'єр відповів, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство". Раніше він озвучив ініціативу підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на декілька років.
- Напередодні саміту ЄС розблокував виділення Угорщині 10 млрд євро, що були заблоковані через деградацію демократії в країні.