Зеленський і Шарль Мішель обговорили очікування від саміту ЄС

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це він повідомив у Telegram.

Співрозмовники обговорили очікування від саміту ЄС, на якому має йти мова про початок переговорів щодо членства України в ЄС.

"Напередодні саміту Європейської ради обговорили його очікувані результати щодо України, які мають засвідчити непохитну підтримку та єдність Європейського Союзу. Вони необхідні для зміцнення стійкості України в умовах протистояння російській агресії та на шляху до членства в ЄС", - написав Зеленський.

8 листопада Єврокомісія офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Єврокомісія говорила, що Україна виконала 90% необхідних реформ, але потрібно продовжувати боротьбу з корупцією, зменшити вплив олігархів та працювати над законом про нацменшини.

Цього тижня Єврорада повинна ухвалити політичне рішення про початок переговорів.

Основною перешкодою розглядається Угорщина, чий прем'єр декілька разів сказав, що проти початку переговорів про вступ України. Для рішення про переговори потрібна згода всіх 27 країн-членів.

Італія виступає за те, щоб саміт Європейського Союзу цього тижня дав "зелене світло" початку переговорів про вступ України до блоку.

З закликом схвалити початок переговорів про вступ України до Орбана зверталися угорські меншини. Орбан сказав, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство". Раніше він озвучив ініціативу підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на декілька років.

Нещодавно президент України заявив, що якщо ЄС не ухвалить рішення про початок переговорів про вступ України, це означатиме, що на це наклав вето Путін. Президент вважає, що РФ почала "працювати" над країнами, бо не має воєнних успіхів.

Андерс Фог Расмуссен, який є засновником і головою Rasmussen Global, колишній генеральний секретар НАТО (2009-2014) і колишній прем'єр-міністр Данії (2001-2009) напередодні саміту Євросоюзу 14 грудня назвав важливі причини чому Україна повинна стати членом ЄС.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив, що його країна підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС.