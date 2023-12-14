Зеленський поспілкувався телефоном із президентом Франції

Сьогодні, 14 грудня, відбулась телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського та Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Дякую, Еммануелю, за твої теплі привітання й за всю підтримку, яку Франція надавала нам на цьому шляху”, - написав Зеленський.

14 грудня лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

За словами єврокомісара Йоганнеса Хана, лідери Євросоюзу під час саміту мають досягнути угоди про виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Євросоюз хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, додавши 33 мільярди євро у вигляді кредитів та 17 мільярдів у вигляді грантів для Києва, щоб Україна, яка бореться із російським вторгненням, мала впевненість у фінансуванні для підтримки роботи держави.

Під час саміту прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову наполягав на тому, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.