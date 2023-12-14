Після завершення офіційного візиту до Норвегії Президент України Володимир Зеленський відвідав командування армії США у Європі та Африці, що в німецькому місті Вісбадені.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Візит був неоголошеним. Зеленський зустрівся з головою Європейського командування збройних сил США та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі, командувачем армії США у Європі та Африці генералом Деррілом Вільямсом, командувачем Групи сприяння безпеці України (SAGU) генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.
На зустрічі обговорили роботу Групи сприяння безпеці України, особливості забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки, її ремонту й обслуговування.
Також Зеленський поспілкувався з українськими військовими, які працюють у Вісбадені у складі оперативної групи ЗСУ при Групі сприяння безпеці України.
За інформацією Офісу Президента, представники ЗСУ тут займаються питаннями координації постачання матеріально-технічної допомоги від держав-партнерів Силам оборони України, підготовки особового складу Сил оборони на території країн-партнерів. Крім того, вони забезпечують координацію ремонту та обслуговування західних зразків військової техніки, наданої партнерами України.