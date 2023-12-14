Також Зеленський зустрівся з українськими військовими, які працюють у Вісбадені у складі оперативної групи ЗСУ при Групі сприяння безпеці України.

Після завершення офіційного візиту до Норвегії Президент України Володимир Зеленський відвідав командування армії США у Європі та Африці, що в німецькому місті Вісбадені.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Візит був неоголошеним. Зеленський зустрівся з головою Європейського командування збройних сил США та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі, командувачем армії США у Європі та Африці генералом Деррілом Вільямсом, командувачем Групи сприяння безпеці України (SAGU) генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

На зустрічі обговорили роботу Групи сприяння безпеці України, особливості забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки, її ремонту й обслуговування.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Також Зеленський поспілкувався з українськими військовими, які працюють у Вісбадені у складі оперативної групи ЗСУ при Групі сприяння безпеці України.

За інформацією Офісу Президента, представники ЗСУ тут займаються питаннями координації постачання матеріально-технічної допомоги від держав-партнерів Силам оборони України, підготовки особового складу Сил оборони на території країн-партнерів. Крім того, вони забезпечують координацію ремонту та обслуговування західних зразків військової техніки, наданої партнерами України.