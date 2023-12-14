ППО Києва сьогодні збила один "Кинджал", – Ігнат

Сьогодні російські окупанти завдали ударів аеробалістичними ракетами "Кинджал". Як повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, протиповітряна оборона Києва змогла збити одну гіперзвукову ракету Х-47.

За інформацією речника, під час атаки були і хибні цілі ("фальшцілі"), які ворог імітував за допомогою РЕБ і реальні запуски аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з літаків МіГ-31К. Під час першої хвилі запусків було три літаки.

Щодо звуків вибухів у Києві, речник Повітряних сил підтвердив роботу Протиповітряної оборони.

"Це була робота ППО і є збиття однієї ракети ("Кинджал", ред.), – заявив Юрій Ігнат.