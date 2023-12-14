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ППО Києва сьогодні збила один "Кинджал", – Ігнат

Збиття гіперзвукової ракети "Кинджал" підтвердив речних Повітряних сил.

ППО Києва сьогодні збила один "Кинджал", – Ігнат
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Сьогодні російські окупанти завдали ударів аеробалістичними ракетами "Кинджал". Як повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, протиповітряна оборона Києва змогла збити одну гіперзвукову ракету Х-47.

За інформацією речника, під час атаки були і хибні цілі ("фальшцілі"), які ворог імітував за допомогою РЕБ і реальні запуски аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з літаків МіГ-31К. Під час першої хвилі запусків було три літаки.

Щодо звуків вибухів у Києві, речник Повітряних сил підтвердив роботу Протиповітряної оборони.

"Це була робота ППО і є збиття однієї ракети ("Кинджал", ред.),  – заявив Юрій Ігнат.

  • Речник ПС підтвердив удар аеробалістичною ракетою "Кинджал"  по Старокостянтинову Хмельницької області.
  • Впродовж четверга в Україні чоитири рази лунала повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К та запуски гіперзукових ракет Х-47 "Кинджал".
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