РФ намагається приховати диверсію на нафтобазі у Воронежі, – розвідка

У Росії намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі “Роснєфті” у Воронежі, де 12 грудня стався вибух. Таким чином РФ прагне приховати неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах.

Про це йдеться у звіті Генеральної розвідки України.

"Пожежу внаслідок вибуху на нафтобазі "роснєфті" у воронєжі "гасять" пропагандою. 12 грудня 2023 року на території нафтобази компанії "роснєфть" у місті воронєж пролунав вибух. Невідомі противники путінського режиму підірвали резервуар з пальним, внаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа", – пишуть у розвідці. У відомстві зазначають, що у РФ прагнуть приховати факт диверсії та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах, а місцеві посадовці вигадали "навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій" для цього.

"Прямо біля "багатотонної" цистерни з пальним. Під які "навчання" маскують роботу місцевих слідчих органів на воронезькій нафтобазі, наразі незрозуміло навіть самим слідчим", – додають у розвідці.