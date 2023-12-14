Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ намагається приховати диверсію на нафтобазі у Воронежі, – розвідка

Росія намагається приховати свою неспроможність.

РФ намагається приховати диверсію на нафтобазі у Воронежі, – розвідка
Фото: ГУР

У Росії намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі “Роснєфті” у Воронежі, де 12 грудня стався вибух. Таким чином РФ прагне приховати неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах.

Про це йдеться у звіті Генеральної розвідки України.

"Пожежу внаслідок вибуху на нафтобазі "роснєфті" у воронєжі "гасять" пропагандою. 12 грудня 2023 року на території нафтобази компанії "роснєфть" у місті воронєж пролунав вибух. Невідомі противники путінського режиму підірвали резервуар з пальним, внаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа",  – пишуть у розвідці. У відомстві зазначають, що у РФ прагнуть приховати факт диверсії та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах, а місцеві посадовці вигадали "навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій" для цього. 

"Прямо біля "багатотонної" цистерни з пальним. Під які "навчання" маскують роботу місцевих слідчих органів на воронезькій нафтобазі, наразі незрозуміло навіть самим слідчим",  – додають у розвідці.

  • У листопаді українська розвідка заявила про ураження радіорелейної станції на території Бєлгородської області.  
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies