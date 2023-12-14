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Росіяни обстріляли передмістя Херсона. Є постраждалі

Жінка отримала контузію.

Росіяни обстріляли передмістя Херсона. Є постраждалі
Пошкодження освітнього закладу
Фото: Олександр Прокудін у Telegram

У четвер окупанти знову завдали ударів по Херсонщині. Цього разу під обстрілом опинилося передмістя Херсона, внаслідок чого контузію отримала місцева мешканка. 

Про це повідомив Роман Мрочко, очільник Херсонської МВА.

"Близько 14.00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вчергове обстріляли Херсонську міську територіальну громаду. У передмісті отримала контузію жінка 1941 р.н. Також є пошкодження будинків", – зазначив він. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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