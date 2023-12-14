Федір боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Тоді йому тільки-но виповнилось 18 років.

На війні загинув фехтувальник Федір Єпіфанов.

Про це повідомила Національна федерація фехтування України.

“Надійшла жахлива та болюча звістка з фронту про загибель українського фехтувальника Федора Єпіфанова. Федір боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії до нашої держави. Тоді йому тільки-но виповнилось 18 років, і він призупинив спортивну кар’єру заради захисту Батьківщини”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Федір був чемпіоном і призером всеукраїнських змагань із фехтування на рапірах, членом національної збірної України та майстром спорту. Він здобував освіту в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України.

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття рідним та побратимам Федора Єпіфанова.

Раніше стало відомо про загибель на війні гандболіста Олександра Перепелиці, віцепрезидента Федерації шахів України Артема Сачука та чемпіона світу з кікбоксінгу Сергія Лисюка.