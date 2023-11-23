Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху
Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху
ГоловнаСуспільствоВійна

На війні загинув чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк

Сергій Лисюк був заслуженим майстром спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу.

На війні загинув чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк
Сергій Лисюк
Фото: Telegram / Верховна Рада України

На війні загинув чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк. 

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України. 

Сергій Лисюк — заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу. Він також передавав свій досвід підростаючому поколінню. Працював викладачем кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби.

Сергій захищав країну на Донецькому напрямку. 12 листопада цього року, виконуючи бойове завдання в одній із найгарячіших точок Донбасу, він підірвався на міні.

Спортсмену ампутували ногу, але врятувати життя не вдалося, повідомили на факультеті фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка, який закінчив кікбоксер. Лікарі Дніпра близько 10 днів боролися за життя титулованого спортсмена й захисника, але травми виявилися надто важкими.

Помер Сергій 22 листопада 2023 року.

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття родичам та знайомим Сергія Лисюка. 

Нагадаємо, на війні загинув колишній хокеїст Макар Єрофєєв. Макар Єрофєєв загинув, коли вів рекрутованих бійців у бій 11 листопада, підірвавшись на міні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies