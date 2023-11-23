Сергій Лисюк був заслуженим майстром спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу.

На війні загинув чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Сергій Лисюк — заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу. Він також передавав свій досвід підростаючому поколінню. Працював викладачем кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби.

Сергій захищав країну на Донецькому напрямку. 12 листопада цього року, виконуючи бойове завдання в одній із найгарячіших точок Донбасу, він підірвався на міні.

Спортсмену ампутували ногу, але врятувати життя не вдалося, повідомили на факультеті фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка, який закінчив кікбоксер. Лікарі Дніпра близько 10 днів боролися за життя титулованого спортсмена й захисника, але травми виявилися надто важкими.

Помер Сергій 22 листопада 2023 року.

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття родичам та знайомим Сергія Лисюка.

Нагадаємо, на війні загинув колишній хокеїст Макар Єрофєєв. Макар Єрофєєв загинув, коли вів рекрутованих бійців у бій 11 листопада, підірвавшись на міні.