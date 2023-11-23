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Росіяни з безпілотника атакували в Бериславі чоловіка, що їхав на велосипеді. Він загинув

Напад відбувся близько 11:30. 

Унаслідок російської атаки в Бериславі Херсонської області загинув чоловік.

Росіяни атакували його з безпілотника, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram. У цей час чоловік їхав на велосипеді.

"Близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що також сьогодні внаслідок російської атаки в Херсонській області було поранено жінку. Окупанти відкрили вогонь по передмістю Херсона. 

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