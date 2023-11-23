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На Дніпропетровщині облаштували лікарню під землею

Лікарня працюватиме в укритті однієї з клінік.

На Дніпропетровщині облаштували лікарню під землею
Фото: Сергій Лисак

У Дніпропетровській області облаштували лікарню під землею. Там є кімната інтенсивної терапії з підведеним киснем та операційна.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Справжня лікарня під землею. Є палати, кімната інтенсивної терапії, до якої проведений кисень. А ще – повноцінна операційна. У коридорах – зони відпочинку з мультимедіа. Напоготові запас води, медикаментів, продуктів. Проведений Wi-Fi, встановлені альтернативні джерела енергії", – написав він.

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За його словами, укриття однієї з клінік області почали облаштовувати ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Частину робіт заклад виконав своїми силами. Додаткову підтримку надав фонд ЮНІСЕФ.

"Міжнародні партнери допомогли з ремонтом сховища. Вдячний закордонним друзям за підтримку. Лікарям – за ініціативу. Адже надійне сховище – це безпека пацієнтів та медиків", – написав Лисак.

Він наголосив, що в цій лікарні під землею є все для того, аби проводити невідкладні операції за будь-яких умов.

Нагадаємо, в Україні запрацювало майже 11 тис. пунктів незламності. За інформацією обласних військових адміністрацій, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції та Укрзалізниці вже діють 10 945 пунктів по всій Україні, а загалом створені та готові до відкриття – ще 2 356.

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