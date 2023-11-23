Унаслідок поранення на Запорізькому напрямку помер російський пропагандист Максудов

Він був воєнкором каналу "Россия 24".

На війні РФ проти України помер воєнкор каналу "Россия 24" Борис Максудов. Він нібито отримав важке поранення на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляють радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та російські джерела.

Один з російських Telegram-каналів повідомив, що Максудов мав сильну кровотечу та кілька відкритих переламів. Він помер не приходячи до тями.

Нагадаємо, у серпні минулого року на тимчасово окупованій території Донецької області загинула російська воєнкор-початківець Земфіра Сулейманова.