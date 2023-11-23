Ворог завдав за добу 106 артударів по прифронтових населених пунктах Запоріжжя

Інформація про постраждалих не надходила.

Минулої доби, 22 листопада, окупанти завдали 127 ударів по території Запорізької області.

Як повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, під ворожим вогнем були 22 населених пункти.

Ворог здійснив 19 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Новодарівці, Новоданилівці, Малинівці, Роботиному та Степовому, а також 2 РСЗВ-обстріли Роботиного.

По території прифронтових населених пунктів, зокрема Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Чарівного, Левадного, Полтавки, Лугівського, Затишшя, Кам'янського та П'ятихаток, прийшлося 106 артударів.

Нагадаємо, за добу 21 листопада під вогнем окупантів опинилися 19 населених пунктів Запорізької області. Окупанти здійснили 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малій Токмачці та Степовому, а також двічі обстріляли із РСЗВ Роботине. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.