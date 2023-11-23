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Ворог завдав за добу 106 артударів по прифронтових населених пунктах Запоріжжя

Інформація про постраждалих не надходила.

Ворог завдав за добу 106 артударів по прифронтових населених пунктах Запоріжжя
Фото: Юрій Малашко

Минулої доби, 22 листопада, окупанти завдали 127 ударів по території Запорізької області.

Як повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, під ворожим вогнем були 22 населених пункти.

Ворог здійснив 19 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Новодарівці, Новоданилівці, Малинівці, Роботиному та Степовому, а також 2 РСЗВ-обстріли Роботиного.

По території прифронтових населених пунктів, зокрема Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Чарівного, Левадного, Полтавки, Лугівського, Затишшя, Кам'янського та П'ятихаток, прийшлося 106 артударів.

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Нагадаємо, за добу 21 листопада під вогнем окупантів опинилися 19 населених пунктів Запорізької області. Окупанти здійснили 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малій Токмачці та Степовому, а також двічі обстріляли із РСЗВ Роботине. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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