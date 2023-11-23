Ексголову Держспецзв'язку взяли під варту з можливістю застави в 25 млн. Двоє "слуг" хотіли взяти його на поруки

Це Олександр Федієнко та Михайло Крячко, повідомили в ЦПК.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя з можливістю застави в 25 млн гривень.

Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Маслов. Про це повідомив Центр протидії корупції.

"Рішення слідчого судді означає, що підозра Щиголю є обгрунтованою, а також суд встановив, що наявні певні ризики, визначені процесуальним законодавством", – йдеться у повідомленні.

У разі внесення застава на підозрюваного покладуть ряд обов'язків, зокрема утриматися від спілкування з підозрюваними і свідками, здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Юрія Щиголя взяли під варту в залі суду.

"Цікаво, що на засідання по запобіжці прийшли двоє депутатів від Слуги Народу, які хотіли взяти Щиголя на поруки. Це Олександр Федієнко та Михайло Крячко", – додали в ЦПК.

Нагадаємо, що Юрій Щиголь разом з заступником Віктором Жорою підозрюються в розкраданні 62 млн гривень на закупівлі програмного забезпечення. Згідно з даними слідства, у 2020-2022 власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 кошти у сумі понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Кабмін на засіданні звільнив Щиголя та Жору. Щиголь очолював Держспецзв'язку з 2020 року.