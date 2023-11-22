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Організатора схеми привласнення коштів Держспецзв’язку взяли під варту

Також ВАКС обирає запобіжний захід для звільненого очільника служби Юрія Щиголя.

Організатора схеми привласнення коштів Держспецзв’язку взяли під варту
Фото: Pixabay

ВАКС обрав запобіжний захід організатору заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв’язку.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За інформацією Центру протидії корупції, Роман Коваль перебуватиме під вартою. Також він може внести 50 млн грн застави. Прокуратура просила натомість заставу в розмірі 100 млн грн.

За даними слідства, упродовж 2020-2022 років Коваль у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробив схему заволодіння бюджетними коштами, які мали йти на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. 

Для цього зловмисники залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, щоб уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. 

Із цими фірмами підпорядковане Держспецзв’язку державне підприємство уклало договори на постачання відповідного програмного забезпечення і послуг та перерахувало у 2021-2022 рр. понад 285 млн грн. Реальна вартість нібито становила 223 млн грн.

Також 22 листопада ВАКС обирає "запобіжку" звільненому очільникові Держспецзв’язку Юрію Щиголю.

Двоє депутатів від фракції "Слуга народу" - Олександр Федієнко та Михайло Крячко - на засіданні заявили, що готові взяти підозрюваного на поруки.

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Нагадаємо, днями НАБУ повідомило, що керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підозрюють у заволодінні 62 млн гривень. 

Ця інформація з'явилася після того, як Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору звільнив Кабмін.

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