За шість тижнів Росія втратила майже 36 000 солдатів, – Умєров

Подальший розвиток коаліцій спроможностей – зокрема тих, що стосуються артилерії, бронетехніки, авіації, ВМС, ІТ та розмінування – допоможуть Україні разом з партнерами захистити мільйони невинних життів.

Росія розуміє лише мову сили. Сили оборони та безпеки України витіснили російські військові кораблі з Чорного моря та поступово відновлюють свободу мореплавства, навіть не маючи власного потужного військового флоту – такі результати наших асиметричних дій, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на засіданні в форматі "Рамштайн".

Рустем Умєров додав, що згідно зі звітом Генерального штабу ЗСУ, лише з часу останньої зустрічі у рамках формату Рамштайн – шість тижнів тому – ворог втратив майже 36 тисяч солдатів. Зброя, надана партнерами – зокрема, системи HIMARS, ракети Stormshadow, SCALP, ATACMS, танки Abrams, Challenger, Leopard – змінила ситуацію на фронті.

“росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти москва, – це сила. І ми добре вивчили цю мову”, – ідеться у промові Умєрова, цитати з якої навело МО.

Подальший розвиток коаліцій спроможностей – зокрема тих, що стосуються артилерії, бронетехніки, авіації, ВМС, ІТ та розмінування – допоможуть Україні разом з партнерами захистити мільйони невинних життів.

Нагадаємо, що сьогоднішнє засідання в форматі "Рамштайн" проходить у онлайн-форматі. Міністр оборони США Ллойд Остін, який головує на ньому, сказав, що скликав групу для посилення ППО України перед зимою.