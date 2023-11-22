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В окупованому Криму зафіксоване влучання у військову базу росіян

Наслідки влучань з’ясовуються.

В окупованому Криму зафіксоване влучання у військову базу росіян
Ілюстративне фото
Фото: Збройні сили України у Telegram

Сьогодні зафіксоване влучання у військову частину росіян у селищі Чорноморське в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"У селищі Чорноморське сьогодні о 7:05 був приліт по причалу російської військової частини у бухті Вузька – туди ж, де минулого разу були знищені десантні катери і особовий склад, повідомляє наше джерело", – йдеться у повідомленні.

Наразі причал обнесений боновими загородженнями з бочок, зв'язаних тросами. Про наслідки влучань поки що невідомо.

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Нагадаємо, у селищі Чорноморське в Криму були пошкоджені два десантні катери ворога. Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України. Йдеться про катери класу "серна", які ворог застосовував при окупації Зміїного. На борту вражених катерів був екіпаж та бронетехніка.

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