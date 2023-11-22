Цього тижня у Києві пройдуть 6 безкоштовних екскурсій

Управління туризму та промоцій КМДА і Київський центр розвитку туризму підготували для киян та гостей столиці 6 безоплатних прогулянок містом. Екскурсії відбудуться з 23 по 26 листопада.

Про це повідомляє сайт КМДА.

Прогулянки вулицями Києва відбудуться з четверга до неділі. Киянам та гостям міста запропоновані такі екскурсії: "Прогулянка Старим Києвом", "Все починається з Університету", "Київ хрещатий", “Мандрівка до Будинку природи” та “Київ історичний”.

Зареєструватися на екскурсію можна за посиланням. Реєстрація є обов’язковою, оскільки кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації телефонним дзвінком або SMS-повідомленням.

Екскурсійні маршрути розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, що розташовані неподалік.

Нагадаємо, 23 листопада у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва відкриють виставку "Київська ялинка від XIX cтоліття – до сьогодення".