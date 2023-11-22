Дізнайтесь, де казково та незабутньо зустріти Новий рік у Карпатах!

Чи збираєтеся на Новий рік у Карпати? Ми підібрали для вас найкращі місця для незабутнього зимового відпочинку та свята! Поспішайте забронювати вільні місця, щоб незабутньо відсвяткувати Новий рік у Карпатах, адже вони дуже швидко закінчуються.
Славське
Це популярний гірськолижний курорт, що розташований на території Львівщини. Тут є багато геологічних пам'яток, природних та історичних пам'яток та просто цікавих місць. Найбільш відоме – «Джерело сили». Також навколо селища розташовані численні озера.
Багато першокласних готельних комплексів пропонують новорічний відпочинок у Славському. Під час новорічного банкету майже у кожному з них на вас чекають:
- святковий стіл;
- музика від ді-джея та веселий ведучий;
- запальні танцювальні номери;
- аніматори;
- дискотека зі світломузикою;
- Новорічні салюти.
У Славському до розваг відпочивальників доступні:
- підйомники різного рівня складності;
- гірськолижні спуски;
- ресторани з місцевими смакотами;
- сауни;
- більярд.
Буковель
Це один із найбільших гірськолижних курортів Східної Європи. Він розташований на п'яти горах, і завдяки цьому загальна тривалість гірськолижних трас різного рівня складності сягає 75 км. Траси проходять на спеціально підготовлених схилах та обладнані сніговими гарматами.
У Буковелі на вас чекає найзагадковіша та найтаємничіша Різдвяна та Новорічна ніч. На Новий рік включено такі послуги, як:
- сніданки, обіди та вечері (шведський стіл);
- алкогольні та безалкогольні напої в асортименті;
- лижна школа для новачків (включається гірськолижне спорядження для дітей);
- гірки із сноутюбінгом;
- дискотека;
- дегустація глінтвейну, приготовленого за особливим рецептом;
- ігрові автоматори;
- аніматори;
- більярд.
Буковель – один із найвідоміших гірськолижних курортів України, але й один з найдорожчих. Тому багато хто з поціновувачів лиж надає перевагу менш «розкрученим», але не менш цікавим курортам, де можна відпочити і відсвяткувати Новий рік значно дешевше. Більш того, багато з них пропонують безкоштовні екскурсії до Буковеля чи мають свої власні гірськолижні комплекси. Більш детальну інформацію про можливість більш бюджетного відпочинку в Карпатах взимку ви можете переглянути тут.
Берегове
Головна особливість цього закарпатського курорту – термальні басейни складного мінерального складу високого рівня мінералізації. Температура води у басейні-купальні не падає нижче 36 градусів. Вона допомагає вилікуватись від наслідків травм.
Ви можете замовити цікавий та захоплюючий тур на 6 днів. До нього входять:
- знайомство з містом та відвідування відкритого термального басейну;
- відвідування Ужгорода;
- дегустація закарпатського вина;
- відвідування замків Лаборця, Паланок, графа Шенборна;
- відвідування Мукачева.
В останній день – екскурсія новорічним Львовом.
Новий рік – від Маняви та до Драгобрату
Зимні Манявський водоспад, Драгобрат, Косів, Верховина, Делятин виглядають по-особливому. При сильному морозі водоспади іноді замерзають. У цей час туристи побачать величезні брили льоду, які звисають зі скель. Все це має химерні форми.
До новорічної програми входять:
- гуцульські новорічні забави;
- знайомство з історією та звичаями гуцулів;
- знайомство з місцевими смакотами;
- відвідування гуцульських храмів, річок, мальовничих карпатських краєвидів.
У вартість путівки входить веселе та запальне новорічне свято, екскурсії по Мукачеву чи Ужгороду.
Мелодії новорічного Закарпаття
Це справжня карпатська новорічна казка! У туристичну програму входять:
- новорічні забави;
- купання у термальному басейні;
- дегустація;
- екскурсія Мукачевим.
У пошуках місць, де зустріти Новий рік у Карпатах, обов'язково зверніть увагу на знамениті карпатські курорти. Вони пропонують туристам весь набір послуг, пов'язаних із зимовим відпочинком.