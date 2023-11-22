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Дізнайтесь, де казково та незабутньо зустріти Новий рік у Карпатах!

Дізнайтесь, де казково та незабутньо зустріти Новий рік у Карпатах!

Чи збираєтеся на Новий рік у Карпати? Ми підібрали для вас найкращі місця для незабутнього зимового відпочинку та свята! Поспішайте забронювати вільні місця, щоб незабутньо відсвяткувати Новий рік у Карпатах, адже вони дуже швидко закінчуються.

Славське

Це популярний гірськолижний курорт, що розташований на території Львівщини. Тут є багато геологічних пам'яток, природних та історичних пам'яток та просто цікавих місць. Найбільш відоме – «Джерело сили». Також навколо селища розташовані численні озера.

Багато першокласних готельних комплексів пропонують новорічний відпочинок у Славському. Під час новорічного банкету майже у кожному з них на вас чекають:

  • святковий стіл;
  • музика від ді-джея та веселий ведучий;
  • запальні танцювальні номери;
  • аніматори;
  • дискотека зі світломузикою;
  • Новорічні салюти.

У Славському до розваг відпочивальників доступні:

  • підйомники різного рівня складності;
  • гірськолижні спуски;
  • ресторани з місцевими смакотами;
  • сауни;
  • більярд.

Буковель

Це один із найбільших гірськолижних курортів Східної Європи. Він розташований на п'яти горах, і завдяки цьому загальна тривалість гірськолижних трас різного рівня складності сягає 75 км. Траси проходять на спеціально підготовлених схилах та обладнані сніговими гарматами.

У Буковелі на вас чекає найзагадковіша та найтаємничіша Різдвяна та Новорічна ніч. На Новий рік включено такі послуги, як:

  • сніданки, обіди та вечері (шведський стіл);
  • алкогольні та безалкогольні напої в асортименті;
  • лижна школа для новачків (включається гірськолижне спорядження для дітей);
  • гірки із сноутюбінгом;
  • дискотека;
  • дегустація глінтвейну, приготовленого за особливим рецептом;
  • ігрові автоматори;
  • аніматори;
  • більярд.

Буковель – один із найвідоміших гірськолижних курортів України, але й один з найдорожчих. Тому багато хто з поціновувачів лиж надає перевагу менш «розкрученим», але не менш цікавим курортам, де можна відпочити і відсвяткувати Новий рік значно дешевше. Більш того, багато з них пропонують безкоштовні екскурсії до Буковеля чи мають свої власні гірськолижні комплекси. Більш детальну інформацію  про можливість більш бюджетного відпочинку в Карпатах взимку ви можете переглянути тут.

Берегове

Головна особливість цього закарпатського курорту – термальні басейни складного мінерального складу високого рівня мінералізації. Температура води у басейні-купальні не падає нижче 36 градусів. Вона допомагає вилікуватись від наслідків травм.

Ви можете замовити цікавий та захоплюючий тур на 6 днів. До нього входять:

  • знайомство з містом та відвідування відкритого термального басейну;
  • відвідування Ужгорода;
  • дегустація закарпатського вина;
  • відвідування замків Лаборця, Паланок, графа Шенборна;
  • відвідування Мукачева.

В останній день – екскурсія новорічним Львовом.

Новий рік – від Маняви та до Драгобрату

Зимні Манявський водоспад, Драгобрат, Косів, Верховина, Делятин виглядають по-особливому. При сильному морозі водоспади іноді замерзають. У цей час туристи побачать величезні брили льоду, які звисають зі скель. Все це має химерні форми.

До новорічної програми входять:

  • гуцульські новорічні забави;
  • знайомство з історією та звичаями гуцулів;
  • знайомство з місцевими смакотами;
  • відвідування гуцульських храмів, річок, мальовничих карпатських краєвидів.

У вартість путівки входить веселе та запальне новорічне свято, екскурсії по Мукачеву чи Ужгороду.

Мелодії новорічного Закарпаття

Це справжня карпатська новорічна казка! У туристичну програму входять:

  • новорічні забави;
  • купання у термальному басейні;
  • дегустація;
  • екскурсія Мукачевим.

У пошуках місць, де зустріти Новий рік у Карпатах, обов'язково зверніть увагу на знамениті карпатські курорти. Вони пропонують туристам весь набір послуг, пов'язаних із зимовим відпочинком.

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