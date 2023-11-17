Рекорд видобутку в регіоні: у Карпатах знайдено новий поклад газу, – “Нафтогаз”

Під час дорозвідки одного з виснажених, як вважалось раніше, родовищ в Карпатах знайдено новий поклад газу.

У Карпатах знайдено новий поклад газу.

Про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.

“Під час дорозвідки одного з виснажених, як вважалось раніше, родовищ в Карпатах знайдено новий поклад газу. Свердловина на глибині 1 600 м дала дебіт понад 200 тис. куб. м газу на добу і встановила рекорд видобутку в регіоні за останні 20 років!” - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це стало результатом злагодженої роботи професіоналів, застосування сейсморозвідувальних 3D-досліджень та сучасних технологій буріння.

Група Нафтогаз також повідомила, що свердловина для буріння була змонтована теж у рекордно стислі терміни.

Нагадаємо, у лютому цього року голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що Україна планує цього року відмовитися від імпорту газу. Компанія планує зробити це шляхом збільшення внутрішнього видобутку.