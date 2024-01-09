​Україна вперше за 20 років видобула з нових свердловин понад 1 млрд кубометрів газу за рік

Укргазвидобування видобуло понад 1 млрд кубометрів газу з нових свердловин, введених в експлуатацію у 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.
Зазначається, що це – найкращий результат річного видобутку з нових свердловин з 2002 року.
Загалом у 2023 році вдалося ввести в експлуатацію 86 нових свердловин. З них 24 – з початковим дебітом понад 100 000 кубометрів на добу.
Найпотужніша свердловина запущена у квітні 2023 року, її дебіт – 580 000 кубометрів на добу.
Збільшити видобуток із нових свердловин вдалося завдяки застосуванню нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні, модернізації інфраструктури.
- У листопаді підприємства Групи Нафтогаз увели у експлуатацію три високодебітні газові свердловини. Дві з них – нові, а третя – відновлена, що перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років. Фахівці компанії провели її капітальний ремонт та запустили в роботу.
- У 2022 році Укргазвидобування пробурило 47 нових свердловин.