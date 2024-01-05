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Інфляція в єврозоні зросла до 2,9%

Центральний банк прогнозує, що зростання цін коливатиметься від 2,5% до 3% протягом 2024. 

Інфляція в єврозоні зросла до 2,9%
Фото: EPAUPG

Інфляція в єврозоні знову зросла і ризикує зрости ще більше. 

Інфляція в блоці з 20 країн, які використовують євро, зросла до 2,9% у грудні після дворічного мінімуму в листопаді у 2,4% через скорочення державних субсидій на газ, електроенергію та харчі. Про це пишуть The Guardian та CNN.

Дані відповідають очікуванням Європейського центрального банку про те, що інфляція досягне найнижчого рівня в листопаді. Центральний банк прогнозує, що зростання цін коливатиметься від 2,5% до 3% протягом 2024, що значно перевищує цільовий показник у 2%, а потім знову уповільниться наступного року.

Проте базова інфляція – зростання цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв, які, як правило, є нестабільними – зменшилася до 3,4% з 3,6%.

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