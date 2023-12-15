«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
СпецпроєктУрятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц
Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
ГоловнаБлогиБлог Богдана Данилишина

На що впливає облікова ставка НБУ

14 грудня Правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку до 15% річних. Інші впливові процентні ставки сьогодні теж було знижено на 1 процентний пункт: ставка депозитних сертифікатів овернайт – до 15% річних, строкових депозитних сертифікатів – до 19%, кредитів рефінансування – до 21% річних.

Фото: dsnews.ua

В теперішніх умовах зміна ключової процентної ставки на 1-2 відс. п. є малозначущим кроком, оскільки рівень інфляції в економіці є значно нижчим рівня облікової ставки, лише 5,1%. Таким чином, облікова ставка є реально позитивною у вимірі 10+% річних. Монетарні умови залишаються жорсткими, що стримуватиме процес кредитування та слугуватиме привабливим чинником для здійснення банківських заощаджень. Водночас, продовжиться повільний рух процентних ставок за кредитами та депозитами у напрямку деякого їх зниження.

За період дії високих реальних процентних ставок вдалося досягти деякого прогресу в залученні гривневих депозитів до банківської системи. Так, строкові депозити бізнесу в національній валюті зросли на 72% з початку року, а строкові депозити населення – на 42%. Водночас, високий рівень реальних процентних ставок стримує банківське кредитування, що є абсолютно логічним наслідком такої політики в рамках ортодоксального її формату. В листопаді номінальні банківські кредити бізнесу скоротилися на 3% відносно жовтня, а всього в річному вимірі – на 6%.

Зниження облікової ставки не створює загроз фінансовій стабільності, оскільки гривневі вкладення залишаються достатньо привабливими.

Валютний ринок з 3 жовтня працює в режимі керованої гнучкості. Високі процентні ставки стимулюватимуть спрямування гривневої ліквідності у гривневі вклади, замість її конвертації в іноземну валюту. Рівень доларизації економіки дещо знизився порівняно з початком року, однак загалом залишається вищим довоєнного рівня (65%). Основним фактором збереження валютної стабільності залишається вчасне та достатнє надходження зовнішньої допомоги. Її отриманий обсяг дозволив не тільки покрити структурний розрив платіжного балансу (близько 20% ВВП), але й дав змогу наростити валютні резерви до понад 5 місяців імпорту.

Поряд з цим стабільність банківської системи не викликає сумнівів. Дохідність активів банків знаходиться на рекордних у світі рівнях, показники ліквідності та адекватності капіталу банків значно випереджають нормативи, прибутки банків є історично рекордними.

Згідно прогнозу НБУ ключова процентна ставка в перспективі 2023-2024 рр. залишатиметься суттєво вищою рівня очікуваної інфляції. НБУ готовий гнучко адаптувати процентну політику, враховуючи зміни у балансі ризиків для курсової стійкості та інфляції, включаючи ритмічність надходження та достатність обсягів міжнародної допомоги, ситуацію з безпековими ризиками тощо.

Водночас збереження жорстких монетарних умов стримуватиме залучення позикових коштів банків у відновлювальні інвестиційні проекти. Жорсткі монетарні умови можуть стати причиною відкладення, а то й скасування інвестиційних рішень. А це, в свою чергу, впливає на робочі місця в економіці, на повернення біженців та перспективи відновлення.

Зрештою, можна вітати продовження руху центрального банку у напрямку пом’якшення монетарних умов. Однак, на мою думку, ресурси банківської системи, її посередницька активність повинні грати більш рішучу роль у підтримці воєнної економіки.

Богдан Данилишин Богдан Данилишин , завідувач кафедри КНЕУ ім. В.Гетьмана
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies