Міжнародна бюджетна допомога з початку року склала 29,7 млрд доларів, - Підласа

Станом на початок вересня до загального фонду державного бюджету надійшло 29,7 млрд доларів або 1086,5 млрд грн від міжнародних партнерів.

Міжнародна бюджетна допомога з початку року склала 29,7 млрд доларів.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За 8 місяців 2023 зовнішні ресурси склали 48% від усіх надходжень загального фонду державного бюджету.

Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в 2023 вже надав 13,06 млрд доларів пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги. Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США - 8,5 млрд доларів грантових коштів.

Крім того, з початку року 3,59 млрд доларів надійшло до бюджету від Міжнародного валютного фонду, 1,76 млрд доларів - від Канади, 1,5 млрд доларів - від Японії.

У 2022 році міжнародна бюджетна допомога склала 32,3 млрд доларів. З них від США – 11,98 млрд доларів, ЄС – 7,96 млрд доларів, МВФ – 2,69 млрд доларів, Канади – 1,89 млрд доларів.

Нагадаємо, за перше півріччя держава отримала 2 млрд грн від приватизації. Надходження від приватизації йдуть на покриття дефіциту державного бюджету та спрямовуються винятково на потреби національної безпеки і оборони.

Зазначимо, у серпні бюджетний комітет ВР погодив спрямування 3,3 млрд грн для 5 пілотних проєктів комплексного відновлення. Проєкти стосуються будівництва об’єктів інфраструктури.