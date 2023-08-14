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Бюджетний комітет ВР погодив спрямування 3,3 млрд грн для 5 пілотних проєктів комплексного відновлення, – Підласа

Проєкти стосуються будівництва об’єктів інфраструктури.

Бюджетний комітет ВР погодив спрямування 3,3 млрд грн для 5 пілотних проєктів комплексного відновлення, – Підласа
Роксолана Підласа
Фото: Ян Доброносов

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії у сумі 3,35 млрд грн.

Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа, інформує LB.

Зокрема, голова комітету зазначила, що в рамках реалізації пілотних проектів відновлення протягом 2023-2025 років кошти на реалізацію отримають 5 таких населених пунктів: селище Бородянка Київської обл. – 1,8 млрд грн на 9 проєктів, місто Тростянець Сумської обл. - 663,3 млн грн на 4 проєкти, село Циркуни Харківської обл. -76,44 млн грн на 4 проєкти, село Посад-Покровське Чорнобаївської ТГ Херсонської обл. - 646,6 млн грн на 9 проєктів, село Ягідне Іванівської ТГ Чернігівської обл. - 188 млн грн на 6 проєктів.

Відповідні кошти будуть спрямовані, зокрема, на:

  • будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт громадських будинків та споруд;
  • будівництво об’єктів інфраструктури, зокрема пов’язаних з наданням послуг з водопостачання, водовідведення, виробництва теплової енергії, теплопостачання, електропостачання;
  • відновлення пошкоджених об’єктів житлового (у тому числі будинків дачних та садових) та громадського призначення;
  • нове будівництво об’єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією РФ проти України, розроблення та проведення експертизи проєктної документації на будівництво таких об’єктів.

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Нагадаємо, що донори UNITED24 допомогли відновити міст через річку Інгулець у Херсонській області.

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