Бюджетний комітет ВР погодив спрямування 3,3 млрд грн для 5 пілотних проєктів комплексного відновлення, – Підласа

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії у сумі 3,35 млрд грн.

Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа, інформує LB.

Зокрема, голова комітету зазначила, що в рамках реалізації пілотних проектів відновлення протягом 2023-2025 років кошти на реалізацію отримають 5 таких населених пунктів: селище Бородянка Київської обл. – 1,8 млрд грн на 9 проєктів, місто Тростянець Сумської обл. - 663,3 млн грн на 4 проєкти, село Циркуни Харківської обл. -76,44 млн грн на 4 проєкти, село Посад-Покровське Чорнобаївської ТГ Херсонської обл. - 646,6 млн грн на 9 проєктів, село Ягідне Іванівської ТГ Чернігівської обл. - 188 млн грн на 6 проєктів.

Відповідні кошти будуть спрямовані, зокрема, на:

будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт громадських будинків та споруд;

будівництво об’єктів інфраструктури, зокрема пов’язаних з наданням послуг з водопостачання, водовідведення, виробництва теплової енергії, теплопостачання, електропостачання;

відновлення пошкоджених об’єктів житлового (у тому числі будинків дачних та садових) та громадського призначення;

нове будівництво об’єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією РФ проти України, розроблення та проведення експертизи проєктної документації на будівництво таких об’єктів.

Нагадаємо, що донори UNITED24 допомогли відновити міст через річку Інгулець у Херсонській області.