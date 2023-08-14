“Завдання України – перехопити ланцюжки постачання, які перервала Росія”. Оксана Маркарова про ключові елементи відбудови

Успішна відбудова України після перемоги потребує чотирьох обов’язкових елементів, вважає посол України у США Оксана Маркарова . В інтерв’ю LB.ua вона зазначила, без чого, на її думку, неможливе успішне відновлення країни після закінчення війни та як правильне структурування може посилити співпрацю з США та залучення американських інвестицій.

Отже, чотири обов’язкових компоненти відновлення України, на думку Оксани Маркарової:

Перший і основний – перемога у війні

“Це означає не тільки завершення бойових дій, але й вирішення безпекової ситуації. Наше членство в НАТО – це насправді складова успішної відбудови. Тому наші зусилля з безпековими гарантіями і майбутнім членством в НАТО є важливою частиною економічного успіху”, - вважає Маркарова.

Другий елемент – правильна інституційна координація та планування відновлення

Саме для цього була створена платформа, до якої увійшли країни G7 та міжнародні фінансові інституції, зазначає посол України у США.

“Я сподіваюся, що вона запрацює, адже потрібно, щоби всі могли синхронізувати свої зусилля. Бо якщо подивитися на відбудови, що були раніше, то план Маршалла був дуже успішним, а відновлення в таких країнах, як Афганістан чи Ірак, пройшло не дуже результативно. Ми повинні піти за позитивним сценарієм, а значить – мати належну платформу та координацію”, - говорить вона.

Третій елемент – фінансування відбудови

Фінансування, вважає Маркарова, можна здійснити за рахунок ресурсів партнерів, міжнародних фінансових організацій, банків розвитку, які здатні підтримати важливі стратегічні плани фінансово.

Четвертий елемент – інвестиції

“Оскільки масштаб руйнувань величезний, так само як і масштаб необхідних трансформацій, бо ефективність системи до війни, до 2014 року, була низькою, успішний економічний розвиток буде можливим лише за умови активних вкладень вітчизняного та міжнародного бізнесу в Україну”, - впевнена Маркарова.

За словами посла України в США є низка американських компаній, які зацікавлені в участі у відновленні України. Наразі йдуть перемовини з усіма бізнес-асоціаціями, з торговими палатами України та США, з міністерством економіки і торгівлі Сполучених Штатів. Кілька разів на місяць відбуваються зустрічі з американськими компаніями, які готові вкладати гроші в Україну.

“Ми надаємо їм інформацію, намагаємося надихнути, залучити, бо для розвитку деяких напрямів – сільське господарство, переробка рідкоземельних металів, енергетика, ІТ – знадобляться роки”, - говорить Маркарова.

Також, за її словами, опрацьовуються декілька візитів в Україну делегацій великих американських компаній, і деякі з них вже мають певні напрацювання в Україні та вивчають шляхи розширення операцій.

“Успішна реконструкція вимагатиме великої кількості компаній та великої кількості грошей. Завдання України – перехопити ланцюжки постачання, які перервала російська агресія, і стати надійним хабом з постачання високомаржинальних товарів та послуг для багатьох індустрій.

І от тут мають запрацювати усі чотири згадані елементи. Компанії не прийдуть, поки не зрозуміють, що через десять років їх завод не буде зруйнований тією ж Росією. Інвестори прийдуть, якщо в Україні почнуть працювати міжнародні фінансові інституції. Деякі з них, до речі, уже працюють. DFC надав додатковий кредит Банку Львів, а також одному з фондів, який фінансуватиме процеси з відновлення. Корпорація IFC нещодавно інвестувала в ІТ-компанію Miratech. Навіть зараз, під час війни, ці інвестиції йдуть. Наша задача, щоби їх було у сто, тисячу разів більше”, - зазначає посол.

Крім того, Оксана Маркарова вважає, що правильно структурувавши відбудову і залучивши інвестиції, Україна має всі шанси посилити співпрацю з США після перемоги.

“Зараз Україна є одним із співзасновників ініціативи Net Zero World (з декарбонізації економіки). Ми також активно працюємо над диджиталізацією, технологіями та іншими пріоритетами, які також є ключовими для Америки, наприклад, сільське господарство та харчова безпека. Україна має можливість значно підвищити продуктивність сільського господарства за умови доступу до фінансування та технологій. І це я не згадую рідкоземельні метали, які в нас є практично всі. Вони можуть бути піддані більш глибокому переробленню в Україні. Це важливо, і для цього ми залучаємо інвесторів. Коли нам це вдасться, ми станемо надійними партнерами для Сполучених Штатів і у виробництві, і у інших галузях. Тобто наша спільна робота після війни не тільки не припиниться, але й зросте, оскільки ми працюватимемо разом для досягнення спільного успіху”, - резюмувала Оксана Маркарова.