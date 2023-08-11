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Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку протягом наступної зими, - The Telegraph

Опосередковано від використання українських ПСГ виграють й споживачі Великої Британії.

Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку протягом наступної зими, - The Telegraph
Фото: Група Нафтогаз

Попри ризики війни, українські підземні сховища газу стають все привабливішими для європейських компаній, що прагнуть закупити газ за дешевшими літніми цінами напередодні складної зими, пише The Telegraph.

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов у коментарі для видання зазначив, що більший попит з боку великих трейдерів на зберігання газу в Україні Нафтогаз відчув у липні 2023 року.

«ЄС має потужності для зберігання близько 100 мільярдів кубометрів газу, що становить близько чверті його річної потреби. Десять мільярдів кубометрів газу, які пропонуються Україною, можуть стати порятунком у важку зиму та збільшити запаси ЄС на 10%. Перекачка газу в Україну через трубопроводи в Польщі, Угорщині, Словаччині чи Молдові дозволяє компаніям купувати газ, коли ціни зазвичай нижчі влітку, і отримувати його, коли попит високий взимку», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що опосередковано від використання українських ПСГ виграють й споживачі Великої Британії. Передбачається, що додаткові резерви газу допоможуть утримати зростання цін на паливо у ЄС, що вплине на рахунки за опалення у Сполученому Королівстві. 

У матеріалі також роблять висновок, що ймовірно притік газу до українських підземних сховищ й надалі зростатиме навіть попри війну.

Нагадаємо, нещодавно глава “Нафтогазу” повідомив, що найбільші світові компанії енергетичного ринку зберігають газ в українських ПСГ. Олексій Чернишов зауважив, що сьогодні Україна має всі шанси стати «power bank-ом» Європи.

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