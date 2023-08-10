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На порталі “Дія” підприємці можуть подати заявку на отримання до 10 тисяч євро для відновлення бізнесу

Йдеться про бізнеси у сфері постачання товарів першої необхідності.

На порталі “Дія” підприємці можуть подати заявку на отримання до 10 тисяч євро для відновлення бізнесу
Фото: diia.gov.ua

На порталі “Дія” підприємці можуть подати заявку на отримання до 10 тисяч євро для відновлення бізнесу. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.  

“Запустили грантову програму для українських підприємців разом з EU4Business. Мета — допомогти підприємцям, які в умовах воєнних дій готові розвивати бізнес у сфері постачання товарів першої необхідності. Загальний бюджет програми — близько 500 тисяч євро. 50 малих бізнесів, які відповідають критеріям та мають чіткий план використання гранту, зможуть отримати до 10 тисяч євро на розвиток”, - йдеться в повідомленні. 

Критерії для кандидатів на грант:  

  • у компанії від 11 до 49 працівників; 
  • власниками є виключно громадяни України;
  • компанія не працює на тимчасово окупованих територіях; 
  • не має дочірніх компаній у РФ, Білорусі та інших країнах із санкційного списку;
  • річний дохід не перевищує 10 млн євро.

Міністр зазначає, що кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання та сировини/матеріалів, збереження й створення нових робочих місць, оренду приміщення та релокацію бізнесу. 

Подати заявку можна до 18:00, 25 серпня 2023 року за посиланням.   

Нагадаємо, на відновлення житла, лікарень, освітніх закладів, зведення укриттів Кабмін виділив областям ще 4,8 млрд грн. Профінансують 133 найбільш пріоритетні проєкти.

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