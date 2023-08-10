Йдеться про бізнеси у сфері постачання товарів першої необхідності.

На порталі “Дія” підприємці можуть подати заявку на отримання до 10 тисяч євро для відновлення бізнесу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Запустили грантову програму для українських підприємців разом з EU4Business. Мета — допомогти підприємцям, які в умовах воєнних дій готові розвивати бізнес у сфері постачання товарів першої необхідності. Загальний бюджет програми — близько 500 тисяч євро. 50 малих бізнесів, які відповідають критеріям та мають чіткий план використання гранту, зможуть отримати до 10 тисяч євро на розвиток”, - йдеться в повідомленні.

Критерії для кандидатів на грант:

у компанії від 11 до 49 працівників;

власниками є виключно громадяни України;

компанія не працює на тимчасово окупованих територіях;

не має дочірніх компаній у РФ, Білорусі та інших країнах із санкційного списку;

річний дохід не перевищує 10 млн євро.

Міністр зазначає, що кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання та сировини/матеріалів, збереження й створення нових робочих місць, оренду приміщення та релокацію бізнесу.

Подати заявку можна до 18:00, 25 серпня 2023 року за посиланням.

Нагадаємо, на відновлення житла, лікарень, освітніх закладів, зведення укриттів Кабмін виділив областям ще 4,8 млрд грн. Профінансують 133 найбільш пріоритетні проєкти.