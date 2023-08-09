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На відновлення житла, лікарень, освітніх закладів, зведення укриттів Кабмін виділив областям ще 4,8 млрд грн

Профінансують 133 найбільш пріоритетні проєкти.

На відновлення житла, лікарень, освітніх закладів, зведення укриттів Кабмін виділив областям ще 4,8 млрд грн
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Із Фонду ліквідації наслідків агресії Кабмін виділяє для регіонів майже 4,8 млрд грн.

Про це у телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, області просили кошти на 529 проєктів. Утім уряд профінансує 133 найбільш пріоритетні. 

"Такі як відновлення житлових будинків, закладів освіти, лікарень, об’єктів енергетики й водопостачання, будівництво укриттів. Кошти мають використовуватися ефективно", - додав прем'єр.

Тепер загальна сума субвенції, яка виділяється громадам з Фонду, становитиме 11,4 млрд грн. "Найбільше коштів субвенції спрямовуємо Харківській області — 2,9 млрд грн, Київській — 2,8 млрд грн та Миколаївській — 1,3 млрд грн.", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, з 1 серпня українці, які втратили житло через війну, можуть подати через "Дію" заявку на компенсацію.

Тим часом в Україні відновили понад 750 медзакладів. Найбільше - у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Президент Зеленський закликав українських послів шукати більше інвестицій для регіонів, які потребують відновлення.

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