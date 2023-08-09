На відновлення житла, лікарень, освітніх закладів, зведення укриттів Кабмін виділив областям ще 4,8 млрд грн

Із Фонду ліквідації наслідків агресії Кабмін виділяє для регіонів майже 4,8 млрд грн.

Про це у телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, області просили кошти на 529 проєктів. Утім уряд профінансує 133 найбільш пріоритетні.

"Такі як відновлення житлових будинків, закладів освіти, лікарень, об’єктів енергетики й водопостачання, будівництво укриттів. Кошти мають використовуватися ефективно", - додав прем'єр.

Тепер загальна сума субвенції, яка виділяється громадам з Фонду, становитиме 11,4 млрд грн. "Найбільше коштів субвенції спрямовуємо Харківській області — 2,9 млрд грн, Київській — 2,8 млрд грн та Миколаївській — 1,3 млрд грн.", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 серпня українці, які втратили житло через війну, можуть подати через "Дію" заявку на компенсацію.

Тим часом в Україні відновили понад 750 медзакладів. Найбільше - у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Президент Зеленський закликав українських послів шукати більше інвестицій для регіонів, які потребують відновлення.