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Найбільші світові компанії енергетичного ринку зберігають газ в українських ПСГ, - глава “Нафтогазу”

Олексій Чернишов зауважив, що сьогодні Україна має всі шанси стати «power bank-ом» Європи.

Найбільші світові компанії енергетичного ринку зберігають газ в українських ПСГ, - глава “Нафтогазу”
Фото: Група Нафтогаз

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов заявив, що попри воєнні виклики Групі вдалося залучити найбільших світових гравців енергетичного ринку та переконати їх зберігати газ в українських газосховищах. 

Про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз. 

“Сьогодні Україна має всі шанси стати «power bank-ом» Європи. Враховуючи заповненість газосховищ ЄС на 87% та привабливість тарифів на зберігання в українських  ПСГ, іноземні замовники послуг активно розміщують газ у наших підземках”, – зазначив Олексій Чернишов.

Він також повідомив, що своє паливо іноземні трейдери можуть зберігати в Україні без розмитнення  впродовж 3 років та безперешкодно реекспортувати до газосховищ в інші країни.

Зазначається, що загалом у цьому сезоні АТ «Укртрансгаз», що є оператором українських ПСГ та частиною Групи Нафтогаз, пропонує своїм клієнтам потужності в понад 10 млрд куб. м для зберігання блакитного палива. 

Крім того, на послуги українських підземок діють одні з найпривабливіших тарифів на енергетичному ринку ЄС, що гарантовано залишаться незмінними до кінця сезону відбору.

Раніше Група Нафтогаз повідомила, що міжнародні замовники розпочали активно розміщувати газ в українських ПСГ.

Нагадаємо, глава “Нафтогазу” повідомив, що Група Нафтогаз виходить з дефолту. Інвестори підтримали реструктуризацію євробондів.

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