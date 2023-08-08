Найбільші світові компанії енергетичного ринку зберігають газ в українських ПСГ, - глава “Нафтогазу”

Олексій Чернишов зауважив, що сьогодні Україна має всі шанси стати «power bank-ом» Європи.

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов заявив, що попри воєнні виклики Групі вдалося залучити найбільших світових гравців енергетичного ринку та переконати їх зберігати газ в українських газосховищах.

Про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.

“Сьогодні Україна має всі шанси стати «power bank-ом» Європи. Враховуючи заповненість газосховищ ЄС на 87% та привабливість тарифів на зберігання в українських ПСГ, іноземні замовники послуг активно розміщують газ у наших підземках”, – зазначив Олексій Чернишов.

Він також повідомив, що своє паливо іноземні трейдери можуть зберігати в Україні без розмитнення впродовж 3 років та безперешкодно реекспортувати до газосховищ в інші країни.

Зазначається, що загалом у цьому сезоні АТ «Укртрансгаз», що є оператором українських ПСГ та частиною Групи Нафтогаз, пропонує своїм клієнтам потужності в понад 10 млрд куб. м для зберігання блакитного палива.

Крім того, на послуги українських підземок діють одні з найпривабливіших тарифів на енергетичному ринку ЄС, що гарантовано залишаться незмінними до кінця сезону відбору.

Раніше Група Нафтогаз повідомила, що міжнародні замовники розпочали активно розміщувати газ в українських ПСГ.

Нагадаємо, глава “Нафтогазу” повідомив, що Група Нафтогаз виходить з дефолту. Інвестори підтримали реструктуризацію євробондів.