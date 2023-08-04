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Україна вже залучила $28 млрд фінансової підтримки від партнерів, - Шмигаль

Зокрема, від ЄС надійшло понад $11 млрд, від США – більш ніж $8 млрд.

Україна вже залучила $28 млрд фінансової підтримки від партнерів, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: Віталій Носач

Україна цього року вже залучила 28 млрд доларів фінансової підтримки від партнерів. 

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, від ЄС надійшло понад 11 млрд доларів, а від від США – більш ніж 8 млрд.

"Готуємо так званий “План для України” в межах реалізації програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. Це програма на чотири роки в розмірі 50 млрд євро для підтримки нашої країни... Так само на чотири роки розрахована й програма МВФ. 15,6 млрд доларів, які будуть допомагати нам профінансувати дефіцит бюджету. Та гарантії підтримки від країн-донорів МВФ ще на 115 млрд доларів", - розповів Шмигаль.

Прем'єр додав, що партнери "вже будують активні плани довгострокової підтримки України".

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Нагадаємо, у липні Єврокомісія перерахувала Києву ще 1,5 млрд євро траншу. Напередодні стало відомо, що ЄК також створює механізм для підтримки відбудови та модернізації України у розмірі 50 млрд євро.

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