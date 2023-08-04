За матеріалами СБУ арештували бізнес-активи російських олігархів на майже 190 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки України упродовж 2022-2023 років було арештовано бізнес-активи російських олігархів на майже 190 млрд грн.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Серед арештованих активів - корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Група ГМС", "Татнефть", банки тощо.

У СБУ зазначили, що збирають докази про причетність олігархів і бізнесменів РФ до фінансування збройної агресії проти України. Це є одним із необхідних кроків для розгляду їх у комплексі з воєнними злочинами у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

"Кожен спонсор російського тероризму має сидіти на лаві підсудних поруч із Путіним. Тому що вони – повноцінні співучасники злочинів. За їхні гроші Росія запускає ракети і дрони. СБУ зробить усе, щоб дослідити всі бізнес-ланцюжки, які ведуть до фінансування війни, і довести їх у міжнародному трибуналі. Зрештою російські активи мають працювати на користь України", - сказав голова СБУ Василь Малюк.

Також за ініціативи спецслужби було запроваджено економічні санкції до понад чотирьох тисяч. російських компаній. Вони безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають РФ обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення і компоненти озброєнь в інших державах.

Малюк зазначив, що українська спецслужба сформувала список російського бізнесу, який фінансує війну, і комплексно перевіряє кожного фігуранта. Усю інформацію долучать до кримінальних проваджень для розгляду у міжнародному трибуналі.

За даними СБУ, зібрані матеріали стануть доказами у кримінальних провадженнях за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України) та чч. 1, 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ підозру отримав російський олігарх, президента футбольного клубу “ЦСКА” Євген Гінер, який забезпечує російську армію РФ набоями. Крім того, спецслужба задокументувала злочинну діяльність російського мільярдера Сергія Кабаргіна, який вивозив з України до РФ стратегічну сировину для Росатома. Також отримав підозру росолігарх Шелков, який постачав до РФ українську титанову сировину для "Калібрів".