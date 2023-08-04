До кінця 2023 року планують ввести в обіг ще дві монети, одна з яких буде присвячена Збройним Силам.

Національний банк презентував 4 серпня нову пам'ятну монету "ППО – надійний щит України".

Про це йдеться на сайті НБУ.

Ця монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячена героїзму бійці протиповітряної оборони. Грошовий знак презентували нову голова НБУ Андрій Пишний, командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук та командувач повітряного командування "Центр" генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

За словами Пишного, уведенням в обіг нової монети Національний банк продовжує практику карбування обігових пам'ятних монет. До кінця 2023 року планують увести в обіг ще дві пам'ятні монети, одна з яких буде присвячена Збройним Силам України.

В НБУ зазначили, що за своїми характеристиками монета "ППО – надійний щит України" ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На реверсі викарбувана військова символіка. Тут зображено пускову установку "Patriot" на фоні стилізованого радару, що виявляє ціль, та напис угорі по колу: ППО – НАДІЙНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ. Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута, скульптор – Володимир Дем’яненко.

Фото: НБУ

У Нацбанку додали, що реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься. Поступово в готівковий обіг введуть майже 10 млн штук цих грошових знаків. Частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики і їх реалізовуватимуть як сувенірну продукцію з 9 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб’юторами.

Нагадаємо, раніше дві українські пам’ятні монети увійшли в десятку найкращих монет світу. Також вони перемогли у двох номінаціях престижного конкурсу "Монета року" від авторитетного нумізматичного видання World Coin News. Йдеться про грошові знаки "До 30-річчя незалежності України" та "25 років Конституції України".

Торік Національний банк представив пам’ятну монету, присвячену Військово-морським силам Збройних сил України.