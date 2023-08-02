В Україні 73% опитаної молоді обирає самозайнятість і власну справу, у ЄС таких лише 39%, - дослідження

73% опитуваних молодих людей в Україні віддають перевагу самозайнятості і власному бізнесу. 19% хочуть бути найманим працівником.

Про це свідчать результати дослідження групи "Рейтинг" на тему "Ставлення молоді до власного бізнесу: порівняння України та ЄС".

У Євросоюзі молодь здебільшого прагне працювати найманим працівником (56%) і тільки 39% обирає самозайнятість (особливо це характерно для країн Північної Європи). Це пояснюють тим, що в ЄС самозайнятість створює більші ризики для гарантійної роботи. До речі, саме серед самозайнятих працівників у Європі більша кількість тих, кому загрожує бідність або соціальна ізоляція. Серед найманих працівників таких удвічі менше. "Рейтинг" зазначає, що у 2021 році майже чверть усіх самозайнятих людей в Євросоюзі перебували під загрозою бідності та соціальної ізоляції (серед найманих працівників ця частка становила лише 11%). Це була єдина категорія, яка відчула погіршення ситуації з бідністю, спричиненої пандемією коронавірусу.

У 2021 році рівень самозайнятості у ЄС перебував на найнижчому рівні – 13,1%. Цей процес рухається в бік найманої праці. При цьому у Європі молоді жінки більше ніж хлопці прагнуть бути найманою працівницею, а в Україні такої різниці немає. Незначна у нашій державі різниця між молоддю у містах і в селах – у містах лише на 5% більше прагнуть бути найманим працівником. Це може бути пов'язано з ширшими можливостями для пошуку добре оплачуваної роботи.

Група "Рейтинг відзначила, що в українському суспільстві спостерігають тренд самозайнятості, а сучасні реалії, які потребують достатньої мобільності, підштовхують молодь обирати віддалену роботу.

Для 64% опитаних українців, котрі обирають роботу в компанії, найбільш важливим є регулярний стабільний дохід. 42% відзначає недостатність фінансів і ресурсів для роботи на себе і невпевненість у власних силах. 38% респондентів потребують фіксованого часу, а 36% - додаткових знань, вмінь, навичок. Для 46% європейської молоді теж є важливим регулярний стабільний дохід. 39% відзначають як важливу гарантію зайнятості та доступ для соціального захисту. 22% вказали на нестачу фінансових ресурсів, 29% - фіксований робочий час.

Як показує дослідження, максимально мотивуючими факторами для української молоді щодо прагнення самозайнятості є особисте задоволення від втілення ідеї. Це відзначили 65% опитаних. 55% вказало на покращення матеріального стану і стільки ж - на незалежність, свободу.

Особисте задоволення від втілення ідей у життя цікавить лише 33% європейців, 29% вказали перспективи покращення доходу. Також менше виражене прагнення бути корисним для суспільства (17 проти 28% в Україні). Проте молодь у ЄС майже в два рази більше цікавить шанс на швидкий прибуток (14 проти 8%), можливість використати наявні бізнес-можливості (14 проти 6%) і вплив сім’ї чи друзів (9 проти 5%).

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