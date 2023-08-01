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Кабмін передав "Мотор Січі" акції Вінницького авіазаводу

Наразі акції перебувають в управлінні АРМА.

Кабмін передав "Мотор Січі" акції Вінницького авіазаводу
Фото: пресслужба СБУ

Кабінет Міністрів України передав акції Вінницького авіаційного заводу в управління "Мотор Січі", яку торік у листопаді відчужили на користь держави і передали Міністерству оборони.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Пропозицію передати акції авіазаводу озвучило АРМА, яке наразі ними управляє.

Як пояснив заступник Міністра економіки Олексій Соболев, Вінницький авіазавод історично тісно співпрацює з "Мотор-Січчю" - він виконує капітальні ремонти та модернізацію двигунів для гвинтокрилів. А ПАТ натомість виконує важливі завдання з посилення обороноздатності держави.

За словами Соболева, такий крок уряду забезпечить безперебійну роботу заводу, покращить управління і дозволить обом підприємствам ефективно працювати на оборону.

В Мінекономіки зауважили, що закон про АРМА передбачає, що в особливих випадках, активи, на які накладено арешт, можна передати в управління підприємств галузі, які належать державі. Наприклад, такий виняток може застосовуватися, якщо існує ризик переривання роботи підприємства ОПК чи авіабудівної галузі.

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Нагадаємо, торік повʼязані з Ігорем Коломойським, Костянтином Жеваго, Вячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним стратегічні підприємства перейшли у власність держави. Йдеться про акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

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